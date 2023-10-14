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Злоумышленник разбил большим камнем стоящий на улице Rolls-Royce

В Сочи неизвестный бросил булыжник в припаркованный Rolls-Royce

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Телеграм-канал «ЧП Сочи»

В Сочи неизвестный злоумышленник бросил камень в лобовое стекло припаркованного автомобиля Rolls-Royce. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По его данным, владелец оставил автомобиль представительского класса на ночь на улице Воровского в центре города. Вернувшись к машине утром, он обнаружил, что лобовое стекло Rolls-Royce разбито и у его основания лежит большой камень. На фото с последствиями инцидента видно, что на стекле образовалась вмятина с глубокими трещинами, деталь подлежит замене.

Мотивы поступка неизвестного злоумышленника, бросившего камень в дорогой автомобиль, неизвестны. Его поисками занялась полиция.

До этого в Санкт-Петербурге приговорили к 6 месяцам колонии-поселения местного жителя, который украл из припаркованного Mercedes-Benz C-Class пневматический пистолет и обстрелял из него машину.

Ранее в Екатеринбурге 15 экипажей ДПС преследовали одного нарушителя.

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