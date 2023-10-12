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Эксперт объяснил, чем опасен массовый переход на беспилотные автомобили

Экономист Калашников: из-за беспилотных авто водители окажутся без работы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Научно-технический прогресс помимо пользы несет в себе еще и вызовы, в том числе для социальной сферы и экономики. Об этом в эфире «Радио 1» заявил экс-министр труда, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников. Он объяснил, какие последствия могут возникнуть, например, при массовом переходе на беспилотные автомобили.

«Водители составляют самую большую профессиональную группу в России — это 17 миллионов человек. И вот представьте, что в обозримом будущем у нас начнут ездить беспилотные авто, и эти 17 миллионов водителей окажутся без работы. Вопрос: «Можно ли их обучить в программисты, в нейробиологи, биофизики, ядерщики?» Раз они в молодости не смогли этого сделать, то вряд ли и сейчас смогут», — отметил Калашников.

По его мнению, ни производство, ни общественность не готовы к глобальным изменениям.

В 2023 году в России создали инновационный нейроморфный чип, возможности которого открывают новое направление в создании умной техники. Этот чип уже готов, выполнен «в железе». Подключенная к нему нейроморфная камера с помощью импульсной нейросети может видеть и анализировать миллионы событий в секунду, например, подсчитывать падающие песчинки в песочных часах. Причем делать это, потребляя в тысячи раз меньше энергии. О перспективах развития таких устройств, а также нейроморфного ИИ будущего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился предсказывать редкие заболевания.

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