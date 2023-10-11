МВД РФ не поддержало амнистию по штрафам с камер для водителей

В МВД России не поддержали предложение об отмене для автомобилистов всех штрафов, если перед камерой видеофиксации нарушений отсутствовал предупреждающий знак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответное письмо первого замминистра Александра Горового вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову.

«Предлагаемое в обращении установление временного периода для объявления амнистии с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года будет нарушать закрепленный в статье 1.4 Кодекса [РФ об административных правонарушениях] принцип равенства перед законом», — говорится в ответе Горового.

По его словам, если реализовать такую инициативу, то это может привести к формированию предпосылок для невыполнения водителями требований правил дорожного движения.

В августе Владислав Даванков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой объявить амнистию по штрафам с камер за нарушения ПДД. Речь шла о комплексах, установленных без уведомления водителя соответствующим спецзнаком, с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года.

Депутат пояснил, что закон, по которому вводится запрет на использование камер без спецзнака принят весной 2023 года, однако, его положения вступают в силу только 1 сентября 2024 года.

До этого депутат Даванков предложил сделать бесплатной парковку на три года для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%. По его мнению, такое нововведение поможет увеличить продажи российских автомобилей.

В июле 2023 года депутат Госдумы Гусев предложил сделать бесплатной парковку в центре Москвы ночью из-за того, что в это время суток пробок на улицах практически нет. Кроме того, депутат предложил подумать о введении шкалы оплаты парковочных мест в зависимости от дохода автомобилиста.

Ранее сообщалось, что в России снизились продажи автомобилей с пробегом в сентябре.