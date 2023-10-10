Появилась запись ДТП, в котором пострадал грудной ребенок

Прокуратура взяла на контроль ДТП, в котором пострадал грудной ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы, который показал запись аварии.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы на Самаркандском бульваре. 44-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi, наехала на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина после столкновения устояла на ногах, коляска завалилась на бок.

В коляске находилась девочка, с рождения которой прошло две недели. Ребенка доставили в одну из столичных больниц. Состояние пострадавшей не уточняется. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств происшествия, говорится в сообщении.

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