Водитель увернулся от летящего в него колеса прицепа

В Татарстане водитель легкового автомобиля увернулся от летящего в его машину колеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Челны Онлайн».

Инцидент произошел в Альметьевском районе, недалеко от поселка Нижняя Мактама. На кадрах видно, что от двухосного прицепа, буксируемого внедорожником Mitsubishi Pajero, отвалилось одно из колес и начало прыгать по проезжей части, смещаясь в сторону попутного автомобиля, в котором установлен видеорегистратор. Его водитель быстро сместился на обочину и смог избежать столкновения.

Водитель автомобиля с прицепом, заметив неисправность, вскоре также остановился на обочине. За несколько секунд до инцидента по дороге проехали несколько встречных машин.

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