Компания Volvo прекратила поддержку мобильного приложения в России

Компания Volvo остановила поддержку программного обеспечения своих автомобилей. Об этом сообщает bfm.ru со ссылкой на представителя дилерского центра бренда.

Отмечается, что фирменное приложение Volvo On Call работать в России больше не будет. Если даже пользователь скачает его на мобильный телефон, то установить не сможет. Кроме того, автовладельцам посоветовали не терять ключи, так как запрограммировать на территории России их уже будет невозможно.

Сервисный консультант Николай Янковский посоветовал при потере ключа ехать за рубеж и делать запасной ключ там. Однако в таком случае гарантию никто не даст.

До этого Volkswagen объявил о приостановке поддержки мобильного приложения в РФ. С помощью фирменного мобильного приложения клиенты Volkswagen в РФ могли записаться на обслуживание и ремонт к официальному дилеру, проверить подлинность фирменных запчастей по маркировке, выбрать автомобиль из оставшихся в наличии, а также обратиться за техпомощью. Также в нем есть функция расшифровки значений сигнальных индикаторов на приборной панели автомобиля.

Ранее сообщалось, что в России перестали работать русскоязычные сайты ряда автомобильных компаний.