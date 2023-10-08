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Дорожные рабочие устроили драку в Новосибирске

В Новосибирске дорожные рабочие устроили массовую драку со стрельбой

В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о массовой драке дорожных рабочих. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на ведомство.

«В отдел полиции Калининского района поступила информация о происходящем. На место были направлены два экипажа ППС. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили участников конфликта. Из медицинских учреждений обращений не поступало. Проводится проверка», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 7 октября рядом с остановкой общественного транспорта «Олеко Дундича». Судя по кадрам видео, несколько человек в форме дорожных рабочих устроили массовую драку с применением подручных средств. В бой пошли лопаты, метла и другие инструменты. В один из моментов кто-то из участников конфликта выстрелил в воздух.

До этого в Красноярске несколько мужчин устроили драку на парковке у дома по улице Караульной, 82. У одного из участников конфликта был предмет, похожий на биту. Он несколько раз ударил другого мужчину. В драке участвовало около 10 человек. О том, чем закончился инцидент и вызвал ли кто-нибудь полицию, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Башкирии сотрудник ГИБДД избил следователя из-за девушки.

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