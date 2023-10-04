Авторынку предсказали восстановление, несмотря на рост цен и падение рубля

В сентябре 2023 года автомобильный рынок России вырос на 120,5% и на 42,8% за три квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) со ссылкой на данные АО «ППК», которые основаны на информации о передаче машин владельцам. Отчет поступил «Газете.Ru».

По информации АЕБ, основанной на данных автопроизводителей и официальных импортеров, продажи за три квартала 2023 года выросли на 26,1%. Продажи коммерческого транспорта составили 60,6 тыс. ед., внедорожников и кроссоверов — 374,2 тыс. ед., пикапов — 6,5 тыс. ед., электромобилей — 1,3 тыс. ед. Согласно данным о передаче машин владельцам в сентябре продажи легковых авто выросли на 63,6 тыс. ед. и составили 116,3 тыс. ед.

«За 9 месяцев текущего года мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста рынка продаж новых автомобилей, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление, несмотря на рост цен и серьезную волатильность курса рубля», — отметил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Лидером по объему продаж за январь--сентябрь стала Lada (242,6 тыс. ед.). Следом расположились Chery (86,9 тыс. ед.), Haval (73,6), Geely (57,6), ГАЗ (37,6), Omoda (31), Exeed (29), УАЗ (24,9), Changan (11,3) и Kia (9,4).

Самыми популярными моделями за три квартала стали Lada Granta и Niva, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro, Lada Vesta, Chery Tiggo 8 Pro и Geely Atlas Pro.

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