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«АвтоВАЗ» рассказал о наличии автомобилей Lada по заводской цене

«АвтоВАЗ» опроверг дефицит машин Lada по заводской цене

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Lada

«АвтоВАЗ» опроверг информацию о том, что у дилера подошли к концу автомобили Lada без наценок. Об этом сообщает «Российская газета».

В пресс-службе автопроизводителя заявили, что на сайте компании данные о поступлении новых машин Lada обновляются раз в день.

В конце сентября «АвтоВАЗ» начал онлайн-продажу моделей Lada по заводским ценам. Благодаря этому покупатели могут сэкономить до 40 тыс. руб., если приобретут машину в кредит, внеся предоплату в размере 10 тыс. руб. После заказа онлайн оформление сделки и выдача новой машины проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти.

По заводской цене можно приобрести Lada Granta в комплектации Standart (670 тыс. руб.), а также версию модели Drive Active (911 тыс. руб.). После объявления об онлайн-продаже автомобилей на сайте «АвтоВАЗа» произошел сбой.

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