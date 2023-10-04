Эксперты рассказали, что будет с ценами на автомобили в России до конца года

До конца года легковые автомобили, которые продаются на российском рынке, продолжат дорожать, узнала kp.ru у экспертов.

Так, гендиректор одной из фирм, продающих автомобили, Андрей Терлюкевич, считает, что рост цен составит 10–20%.

«Осенью рост цен на автомобили абсолютно во всех сегментах продолжится, даже несмотря на стабилизацию курса рубля. Наибольший рост будет наблюдаться у автомобилей, которые поставляются по параллельному импорту. Китайские же марки, активно развивающие в России свои дилерские сети, ведут более сдержанную ценовую политику, и цены на их автомобили вырастут не так сильно», — добавил замгендиректора по продажам новых автомобилей одного из крупных автосалонов Ренат Тюктеев.

По мнению экспертов, прибавка по отношению к нынешним ценам будет существенной. Меньше всего это затронет отечественные марки с большим количеством российских комплектующих — «УАЗ» и «ВАЗ», заключили специалисты.

Накануне сообщалось, что с 1 октября подорожали все модели китайского автомобильного бренда Geely, представленные в России.

Ранее стало известно, что продажи новых машин в России за 9 месяцев выросли на 49%.