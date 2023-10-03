Коляска с младенцем опрокинулась на дорогу, пока мать отвлеклась на телефон

В Уфе коляска с ребенком выкатилась с тротуара на проезжую часть и опрокинулась, сообщает «Телеканал UTV» в своем Telegram-канале и публикует видеозапись инцидента, произошедшего утром 3 октября на улице Юрия Гагарина.

В момент, когда коляска покатилась в сторону дороги, мать смотрела в смартфон. В результате происшествия ребенок не пострадал, потому что для автомобилей горел красный свет на светофоре.

На кадрах видно, что женщина с коляской остановилась на тротуаре недалеко от пешеходного перехода и отвернулась, глядя на экран смартфона. После этого коляска с ребенком покатилась под уклон и опрокинулась на проезжую часть с бордюра. На полосе, куда она упала, в этот момент не было автомобилей, но по встречной двигался плотный поток машин.

Заметив произошедшее, женщина подбежала к коляске, подняла ее и взяла на руки ребенка. К месту происшествия подбежали несколько прохожих, которые помогли собрать выпавшие на дорогу вещи.

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