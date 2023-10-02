В Японии упал экспорт машин с пробегом из-за запрета на поставки в Россию

Экспорт подержанных машин из Японии снизился на фоне запрета поставок автомобилей в Россию. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, если бы не запрет Японии на поставки машин в РФ, к концу 2023 года рынок мог бы превысить $1,9 млрд. Санкции привели к снижению цен на подержанные автомобили в Японии. Сейчас продавцы таких машин ищут другие рынки сбыта, отправляя автомобили в регионы с правосторонним движением, в том числе в Новую Зеландию, Юго-Восточную Азию и Африку, говорится в сообщении.

Как рассказали в компании SV Alliance, которая занимается экспортом автомобилей из Японии в Россию, ей пришлось провести сокращения в штате сотрудников, поскольку объем работы снизился примерно на 70%.

Спрос на автомобили с пробегом из Японии подскочил после ухода автокомпаний из России в 2022 году. По итогам прошлого года РФ заняла четверть японского экспорта автомобилей с пробегом, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 15%.

По данным Минфина Японии, за первое полугодие страна нарастила экспорт легковушек в Россию на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В июне текущего года экспорт вырос на 60,3% по сравнению с июнем прошлого года. Запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии 9 августа.

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