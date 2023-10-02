Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Японии упал экспорт машин с пробегом из-за запрета на поставки в Россию

Reuters: запрет на экспорт подержанных автомобилей в Россию обвалил рынок Японии

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Экспорт подержанных машин из Японии снизился на фоне запрета поставок автомобилей в Россию. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, если бы не запрет Японии на поставки машин в РФ, к концу 2023 года рынок мог бы превысить $1,9 млрд. Санкции привели к снижению цен на подержанные автомобили в Японии. Сейчас продавцы таких машин ищут другие рынки сбыта, отправляя автомобили в регионы с правосторонним движением, в том числе в Новую Зеландию, Юго-Восточную Азию и Африку, говорится в сообщении.

Как рассказали в компании SV Alliance, которая занимается экспортом автомобилей из Японии в Россию, ей пришлось провести сокращения в штате сотрудников, поскольку объем работы снизился примерно на 70%.

Спрос на автомобили с пробегом из Японии подскочил после ухода автокомпаний из России в 2022 году. По итогам прошлого года РФ заняла четверть японского экспорта автомобилей с пробегом, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 15%.

По данным Минфина Японии, за первое полугодие страна нарастила экспорт легковушек в Россию на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В июне текущего года экспорт вырос на 60,3% по сравнению с июнем прошлого года. Запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии 9 августа.

Ранее стало известно, сколько москвичи потратили на покупку новых авто в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий