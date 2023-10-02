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Водитель оставил жену и ребенка в опрокинувшейся после аварии машине

В Бурятии водитель бросил жену и ребенка в перевернувшемся после ДТП автомобиле

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Телеграм-канал «Babr Mash»

Нетрезвый водитель из Бурятии бросил жену и годовалого сына в перевернутой машине после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что 27-летний мужчина за рулем Toyota Camry ехал с семьей ночью в сторону Кижинги. По предварительны данным, водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Мужчина выбрался из автомобиля, сказал супруге, что позовет на помощь, — и сбежал.

Мать с ребенком в кювете обнаружили проезжавшие мимо люди и вызвали скорую. Женщина и ребенок отделались ссадинами и ушибами. Мужчину задержала полиция, ему выписан административный штраф.

До этого в Тюмени самосвал, груженный щебнем, снес ворота и едва не врезался в многоэтажный жилой дом. При этом в кабине не было водителя.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель автобуса смотрел порно за рулем и выехал на встречную полосу.

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