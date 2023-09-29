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Chery обозначила сроки появления гибридной новинки в России

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro появится в России до конца года

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Chery

До конца 2023 года в автосалонах Chery в России будет доступен для приобретения гибридный кроссовер Tiggo 7 Pro. Расширение линейки автомобилей с гибридными силовыми установками продолжится и в 2024 году, говорится в пресс-релизе китайской компании, который поступил «Газете.Ru».

Chery Tiggo 7 Pro оснащается мотором объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с. в сочетании с электромотором мощностью 170 л.с. и мотор-генератором. Максимальная мощность силовой установки составляет 326 л.с. (510 Нм). Трансмиссия — трехдиапазонный «робот», а привод только передний.

В начале осени представители Chery рассказывали, что в 2024 году на российском рынке планируется представить гибридный седан Chery Arrizo 8. Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ может выйти в продажу в России до декабря. Актуальный Tiggo 8 Pro e+ продается в России с силовой установкой мощностью 326 л.с. При полностью заряженной батарее и полном баке он способен преодолеть более 1 тыс. км.

Ранее в России начались продажи конкурента Chery Tiggo 7 Pro.

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