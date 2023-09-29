Норвегия введет запрет на въезд в страну машин с российскими номерами

Правительство Норвегии планирует ввести запрет на въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в РФ. Нововведение вступит в силу в ночь на 3 октября, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел королевства.

Как указано в сообщении, ограничения коснутся автомобилей с российскими номерами с девятью и менее сиденьями. Такие транспортные средства больше не смогут пересечь норвежскую границу, «в том числе для временного въезда».

«Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

При этом власти королевства сделали исключение для машин, принадлежащих гражданам Норвегии и государств Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Речь идет о тех, кто на постоянной основе проживает на территории России, и их родственниках.

Более того, ограничения не коснутся дипломатического транспорта. Также право на свободный въезд в королевство останется у автомобилей, принадлежащих международным структурам.

28 сентября сообщалось, что Финляндия ввела круглосуточный патруль на пропускном пункте Нейден на общей границе с Норвегией. Целью данной меры является предотвращение въезда в страну машин с российскими номерами транзитом через территорию соседнего королевства.

Ранее власти Польши запретили въезд в республику автомобилей, зарегистрированных в РФ.