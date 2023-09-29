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«АвтоВАЗ» рассказал, сколько машин поставит за границу

«АвтоВАЗ» скорректировал экспортный план на 2023 год до 10 тыс. автомобилей

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Алексей Даничев/РИА Новости

«АвтоВАЗ» скорректировал план по экспорту автомобилей на 2023 год, объем поставок составит около 10 тыс. автомобилей Lada. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

«Я бы немного сузил этот коридор и приблизил к порогу 10 тысяч, может, чуть меньше», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможной корректировке плана «АвтоВАЗа» по экспорту. В начале лета топ-менеджер рассказывал, что «АвтоВАЗ» планирует экспортировать от 10 тыс. до 15 тыс. машин в 2023 году и до 50 тыс. — в 2024 году.

По словам Соколова, основное развитие экспортного потенциала компании планируется в следующем году. При этом многое будет зависеть от взаимодействия с властями и органами сертификации других стран. При внедрении новых систем в автомобили требуется получать новые сертификаты, что занимает много времени, отметил он.

В 2024 году «АвтоВАЗ» также собирается возобновить производство машин Lada в Казахстане. Производитель автомобилей Lada также изучает возможность выпуска машин в Египте и Алжире, а также наращивания поставок в страны СНГ.

Ранее глава «АвтоВАЗа» назвал сроки начала продаж Lada X-Cross 5.

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