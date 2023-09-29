Geely показала новый седан Preface L

Компания Geely показала в Китае седан Xingrui L (на других рынках известен как Preface), сообщает Autohome.

Автомобиль оснащен новой гибридной силовой установкой на основе бензинового турбомотора 1.5 мощностью 163 л.с. Суммарная мощность агрегата — 390 л.с. Заявленный средний расход топлива — 4,2 л на 100 км.

Габаритная длина Preface L — 4825 мм, колесная база — 2800 мм. Автомобиль длиннее и шире уже присутствующего на рынке Preface, но колесная база у автомобилей одинаковая.

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Preface L получил решетку радиатора с массивными вертикальными хромированными планками, на крышке багажника — горизонтальная диодная полоса, соединяющая задние фонари. Автомобиль имеет кожаную отделку салона белого цвета с фиолетовыми вставками. На центральной консоли — вертикально ориентированный экран медиасистемы.

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