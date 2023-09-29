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Жители Тюмени ополчились на соседа, припарковавшего во дворе бронемашину

В Тюмени жильцы дома вступили в конфликт с соседом, державшим во дворе БРДМ

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ЧС Тюмень/VK

В Тюмени граждане, проживающие в жилом комплексе «Озерный парк», вступили в конфликт со своим соседом из-за того, что он припарковал во дворе бронемашину. Об этом сообщает nashgorod.ru.

По его данным, противостояние жильцов с владельцем БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина) продолжается с июня. Некоторые из жильцов встали на сторону владельца военной техники, другие требовали убрать бронированную машину из двора, потому что она занимает много места и мешает проезжать и парковаться другим автовладельцам.

Голосование, проведенное в чате жильцов дома, собрало 58% за удаление техники из двора. В итоге владелец БРДМ перегнал ее на Военную улицу, где оставил на парковке.

БРДМ-2 выпускалась с 1963 по 1982 на ГАЗе, а после этого до 1989 года — на Арзамасском машиностроительном заводе. По лицензии ее собирали также в Чехословакии, Югославии и Польше.

Ранее в Воронеже женщина-пешеход напала на автомобилистку с кулаками из-за звукового сигнала.

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