Выручка китайских автокомпаний в России выросла в два раза

За 2022 год суммарная выручка семи основных китайских автопроизводителей в России выросла на 91%. Об этом сообщает журнал Forbes.

Речь идет о компаниях Chery, Great Wall Motor, Geely, JAC, Changan, FAW Group и Dongfeng. По оценке издания, по итогам прошлого года их суммарная выручка выросла до 346 млрд рублей. При этом от убытков в 2021 году (в размере 4 млрд рублей) автопром КНР на российском рынке перешел к суммарной прибыли в размере 79 млрд рублей.

По данным издания, китайские производители за 2022 год заработали сумму, равную прибыли немецких и корейских компаний за предыдущий год. Так, в 2021 году наибольшая прибыль была у российских «дочек» немецких автомобильных концерном (Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW) — 42 млрд рублей. Далее шли южнокорейские производители (Hyundai и Kia) — 37 млрд рублей.

У китайских автокомпаний практически не осталось конкурентов на российском рынке, что привело к увеличению цен на машины и росту прибылей производителей, отмечается в заметке.

Ранее в России отметили резкий рост продаж электрокаров.