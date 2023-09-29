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Запрет на въезд российских машин в ЕС не затронет транзит в Калининград

Губернатор Калининградской области разъяснил, как проехать в нее через Литву

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Запрет со стороны Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами не затронет машины, проезжающие через территорию Литвы по упрощенному транзитному документу (УТД), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на разъяснения литовской таможни.

«Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита рос. граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД, при наличии в машине собственника автомобиля», — написал Алиханов.

При этом автомобили с пассажировместимостью до 10 человек и российской регистрацией, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть территорию Литвы в течение 6 месяцев, независимо от гражданства собственника машины, уточнил он.

Упрощенный транзитный документ (УТД) представляет собой эквивалент Шенгенской визы, дающий право на проезд в Калининградскую область транзитом через территорию Литвы. Он дает право находиться в Литве в течение 24 часов при каждой поездке. УТД оформляется консульствами Литвы при наличии веских оснований для поездок в Калининградскую область — наличия там родственников, недвижимости, официальной работы.

Ранее стало известно, что Финляндия и Норвегия усилили контроль за автомобилями из России.

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