«АвтоВАЗ» предупредил об изменении цен с нового года

«АвтоВАЗ» планирует удерживать цену на самую доступную модификацию Lada Granta до конца года. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает РИА Новости.

По словам Соколова, с 2024 года стоимость Granta будет скорректирована в зависимости от инфляции.

«У нас есть жесткая, контролируемая договоренность с нашими дилерами, что такие модели продаются по рекомендованным «АвтоВАЗом» ценам. В процессе приобретения клиенты могут докупить коврики, попросить поставить дополнительную декоррозивную защиту, шумозащиту, может быть, еще купить какие-то аксессуары, но базовая рекомендованная цена по Granta — ниже 700 тысяч рублей. До конца этого года мы сохраним эту начальную цену, но в дальнейшем, конечно, будем ее корректировать в зависимости от инфляционных процессов», — сказал он.

Сейчас самый доступный седан Granta стоит 699,9 тыс. рублей, в начальной комплектации он оснащается 90-сильным мотором объемом 1,6 литра в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. У такого автомобиля отсутствуют электроусилитель руля, подушка безопасности переднего пассажира, система ABS, подогрев передних сидений, кондиционер и прочие опции.

В сентябре «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta Sport с форсированным мотором и особыми настройками шасси по цене от 1,2 млн рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» начал продавать автомобили онлайн.