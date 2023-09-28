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«АвтоВАЗ» улучшил прогноз по продажам машин в России

Глава «АвтоВАЗа» Соколов ожидает, что российский авторынок достигнет 1 млн машин

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LADA

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов улучшил прогноз по объемам российского рынка новых автомобилей в России, сообщает РИА «Новости».

«Исходя из сегодняшнего состояния автомобильного рынка, мы предполагаем, что по итогу он может составить около 1 миллиона автомобилей, c учетом параллельного импорта, который сильно вырос», — рассказал агентству Соколов.

До этого «АвтоВАЗ» прогнозировал, что продажи автомобилей в России останутся на уровне 800-850 тыс. машин. Прежний прогноз учитывал программу льготного кредитования на покупку машин, средства в рамках которой закончились еще в феврале, после этого спрос на автомобили в России ощутимо снизился.

Улучшение прогноза по продажам новых автомобилей в России глава «АвтоВАЗа» связал с возросшей покупательской способностью населения. Начиная с лета 2023 года спрос на автомобили начал нарастать, уточнил Соколов.

Ранее на официальном сайте «АвтоВАЗа» произошел сбой после объявления о начале продаж автомобилей Lada онлайн.

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