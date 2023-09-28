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Ростовчанин попал в ДТП из-за семечек на дороге

В Ростовской области рассыпанные на трассе семечки спровоцировали ДТП

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Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161/VK

В Ростовской области водитель стал участником тяжелого ДТП из-за остатков семечек на асфальте после произошедшей ранее аварии с зерновозом. Об этом сообщает паблик «Это Ростов!» в соцсети «ВКонтакте».

«26 сентября на трассе М-4 Дон в районе поселка Ковалевка я попал в серьезное ДТП. Мой автомобиль на ровном участке дороги ушел в занос и с разворотом улетел в отбойник», — сообщил подписчик паблика, ставший участником аварии.

Пострадавший автомобилист позднее узнал от сотрудника дорожной службы, что причиной того, что покрытие дороги оказалось скользким, оказалась гора семечек подсолнечника, рассыпавшаяся накануне из-за ДТП с участием грузовика-зерновоза. Остатки семечек по-прежнему находятся на трассе, а на асфальте образовалась маслянистая пленка.

Легковой автомобиль, попавший в ДТП на скользком покрытии, получил сильные механические повреждения, у него оторваны бампер, правое переднее колесо и разбита задняя часть кузова.

Ранее в Подмосковье пассажиры подрались с водителем из-за неоплаченного проезда и разбили стекла бутылками.

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