Профсоюз рабочих автопрома в США пригрозил расширить забастовку

Профсоюз United Auto Workers, объединяющий работников автомобильных заводов США, пообещал расширить проходящую в стране забастовку в случае отсутствия прогресса в переговорах с работодателями. Об этом сообщает Reuters.

Представители профсоюза ведут переговоры с руководством автопроизводителей Ford, General Motors и Stellantis (в него входит Chrysler) о повышении зарплаты на 40%. Работодатели предложили увеличить ее на 20%.

Одновременные забастовки против GM, Ford и Stellantis начались 15 сентября. В них участвуют 18,3 тыс. человек — это около 12% членов профсоюза. В случает расширения стачки в список потенциальных целей профсоюза входят предприятия, производящие большие пикапы и внедорожники, а также заводы двигателей и трансмиссий. Широкая забастовка на заводах пикапов и внедорожников может стоить автоконцернам миллиардов долларов доходов, уточняет Reuters.

Ранее стало известно, что в Германии предприятия Volkswagen возобновили работу после сбоя.