Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Профсоюз рабочих автопрома в США пригрозил расширить забастовку

Забастовка рабочих автопрома США может перейти на заводы пикапов и внедорожников

close
100%
Ford

Профсоюз United Auto Workers, объединяющий работников автомобильных заводов США, пообещал расширить проходящую в стране забастовку в случае отсутствия прогресса в переговорах с работодателями. Об этом сообщает Reuters.

Представители профсоюза ведут переговоры с руководством автопроизводителей Ford, General Motors и Stellantis (в него входит Chrysler) о повышении зарплаты на 40%. Работодатели предложили увеличить ее на 20%.

Одновременные забастовки против GM, Ford и Stellantis начались 15 сентября. В них участвуют 18,3 тыс. человек — это около 12% членов профсоюза. В случает расширения стачки в список потенциальных целей профсоюза входят предприятия, производящие большие пикапы и внедорожники, а также заводы двигателей и трансмиссий. Широкая забастовка на заводах пикапов и внедорожников может стоить автоконцернам миллиардов долларов доходов, уточняет Reuters.

Ранее стало известно, что в Германии предприятия Volkswagen возобновили работу после сбоя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях