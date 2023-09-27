Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лифтбэк Changan Qiyuan A07 вышел на рынок Китая

В Китае начались продажи лифтбэков Changan Qiyuan A07

close
100%
Changan

Китайский автобренд Changan начал официальные продажи лифтбэков Qiyuan A07. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 155 000 юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина лифтбэка — 4905 мм, а размер колесной базы составляет 2900 мм. Модель построена на платформе EPA1 и будет предлагаться как с гибридной силовой установкой, так и с электромотором. Первая версия оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выполняет функцию генератора для питания батареи, а также электромотором, установленным на передней оси автомобиля. Его мощность составляет 218 л.с. У полностью электрической версии на задней оси установлен один электродвигатель мощностью 258 л. с. Запас хода электромобиля составляет 515 км.

В комплектацию автомобиля входят климат-контроль, сиденье водителя с электрорегулировкой, беспроводное зарядное устройство для двух смартфонов, аудиосистема с 16 динамиками, навигация, передние и задние парктроники.

Ранее сообщалось, что компания Genesis представила новый кроссовер GV80 Coupe в Южной Корее.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях