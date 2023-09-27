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«АвтоВАЗ» поднял цены на самую дорогую версию внедорожника Lada Niva Bronto

Внедорожник Lada Niva Bronto подорожал на 34 тыс. рублей

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Lada

Российский автопроизводтель «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Niva Bronto — самую дорогую версию внедорожника Niva Legend. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Обе комплектации автомобиля подорожали на 34 тыс. рублей или 2,8-2,9%.

Так, в базовой комплектации Luxe, которая с марта стоила 1 175 900 рублей, новая Lada Niva Bronto подорожала до 1 209 900 рублей, а стоимость ее топовой комплектации Prestige выросла с 1 225 900 до 1 259 900 рублей.

«АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Niva Bronto в середине марта 2023 года. Исполнение Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

В комплектацию Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса. В исполнении Prestige экстерьер дополняют оригинальная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары.

Ранее сообщалось, что Lada Niva Travel начнут выпускать с кожаным салоном.

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