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«АвтоВАЗ» может начать выпуск Chery под маркой Lada

«АвтоВАЗ» собрал пробную партию кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro

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Avtograd news/VK

В Центре инжиниринга «АвтоВАЗа» прошли тесты для сертификации автомобилей Chery Tiggo 7 Pro. Об этом рассказали в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По данным инсайдеров, на заводе Lada в Санкт-Петербурге, который прежде принадлежал компании Nissan, собрана пробная партия китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro. Специалисты служб контроля качества «АвтоВАЗа» занимаются проверкой соблюдения всех технологических параметров сборки, говорится в сообщении. При этом Chery предлагает «АвтоВАЗу» более выгодные условия для сотрудничества, чем компания FAW, чьи кроссоверы после смены шильдиков получили название Lada X-Cross 5.

На прошлой неделе Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники сообщил, что сборка кроссоверов FAW под маркой Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге не ведется. По данным канала, проект оказался под угрозой из-за возникших разногласий между сторонами, а долгосрочный контракт между FAW и «АвтоВАЗом» на момент поставки машинокомплектов отсутствовал. В Минпромторге эту информацию не подтвердили.

Ранее «АвтоВАЗ» сделал лифтбэк Lada Granta дешевле.

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