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На востоке Москвы такси перевернулось при ДТП

В Москве при ДТП такси опрокинулось на крышу

На Большой Семеновской улице в Москве столкнулись два автомобиля, в результате ДТП один из них опрокинулся. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На место происшествия прибыли городские оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Что там в Москве?», видно, что автомобиль Skoda Octavia в раскраске такси лежит на крыше посреди проезжей части в районе станции метро «Электрозаводская». Возле автомобиля находятся пожарные и врачи скорой помощи, неподалеку припаркован реанимобиль.

У противоположной обочины стоит седан темного цвета и еще одно такси.

До этого в центре Москвы в ДТП попал кортеж с мигалками.

Ранее нападение с ножом на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге попало на видео.

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