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Toyota, Mitsubishi и Nissan заняли половину рынка подержанных пикапов

В России рынок пикапов с пробегом вырос на 15% за 8 месяцев

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Toyota

Объем продаж подержанных пикапов с января по август 2023 года увеличился в России на 15%. Пикапы японских марок занимают в России половину рынка подержанных автомобилей с этим типом кузова, сообщает «Автостат Инфо».

С начала года своих владельцев в России сменили 30,3 тыс. пикапов. Доля японских брендов на вторичном рынке сохранилась на уровне прошлого года (50%), однако число проданных машин возросло на 15%, до 15,3 тыс. машин. Toyota и Mitsubishi в этом сегменте занимают две лидирующие позиции, Nissan на пятом месте, после отечественных УАЗ и «Иж».

На вторичном рынке более значительную динамику демонстрируют американские пикапы: число проданных машин возросло почти на 39%, до 2,6 тыс. единиц. Наивысший прирост показала марка Ram.

Доля «американцев» в структуре рынка возросла с 7,1% до 8,5%, а китайских подержанных пикапов — с 4,7% до 5,1%. Всего с января по август в России продано более 1,5 тыс. машин.

Продажи новых китайских пикапов увеличились в тот же период в 5,3 раза, до 4,7 тыс. автомобилей. Их рыночная доля составила 45% против 20% годом ранее.

Ранее стало известно, что средневзвешенная цена нового автомобиля в России превысила 3 млн рублей.

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