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В центре Москве кортеж с мигалками попал в ДТП

Baza: в Москве кортеж с мигалками проехал на красный, устроил ДТП и скрылся

В Москве кортеж с мигалками проехал на красный свет, устроил ДТП и уехал с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал запись происшествия с видеорегистратора.

В центре Москвы кортеж в составе Mercedes-Benz с буквенным сочетанием ЕКХ на госномерах и двух сопровождающих автомобилей полиции двигался по улице Остоженка.

У дома №10 полицейская машина, которая шла первой, врезалась в черный кроссовер Mercedes-Benz. После аварии другие из кортежа останавливаться не стали. На записи видно, что машины в составе кортежа выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Ранее на видео попало нападение на сотрудника ДПС с ножом в Петербурге.

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