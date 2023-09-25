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«АвтоВАЗ» сделал лифтбэк Lada Granta дешевле

Лифтбэк Lada Granta получил новую базовую версию за 740 тыс. рублей

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LADA

Лифтбэк Lada Granta стал дешевле благодаря новой базовой комплектации. Об этом сообщают «Автоновости дня».

В новом базовом исполнении Standard цена лифтбэка составляет 739,9 тыс. рублей, тогда как предыдущая начальная комплектация Classic стоит 768,9 тыс. рублей. Автомобиль стал дешевле за счет отсутствия трех опций: центрального замка, электроусилителя руля и регулируемой по высоте рулевой колонки. Их также нет у седана Granta, который в аналогичной версии Standard стоит 699,9 тыс. рублей.

В начальной комплектации Granta оснащается 90-сильным мотором объемом 1,6 литра в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В сентябре «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta Sport с форсированным мотором и особыми настройками шасси по цене от 1,2 млн рублей.

Ранее стало известно, когда Lada Niva Travel получит кожаный салон.

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