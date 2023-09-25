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Нападение на сотрудника ДПС с ножом в Петербурге попало на видео

СК опубликовал запись нападения на сотрудника ДПС с ножом в Петербурге

Нападение на сотрудника ДПС мужчины с ножом в петербургском Колпино попало на видео. Запись опубликовало Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, утром 25 сентября возле автобусной остановки подозреваемый подбежал к старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД по Колпинскому району и внезапно несколько раз ударил полицейского ножом. Потерпевшего госпитализировали, 35-летнего подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Следователи выясняют мотивы преступника. По данным Telegram-канал «Mash на Мойке», 30-летнего полицейского увезли в больницу с серьезным ранением.

Ранее ГИБДД объявила рейд на водителей в Подмосковье.

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