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Средний размер автокредита в России установил рекорд

Средний размер автокредита достиг рекордных 1,49 млн рублей в августе

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В августе 2023 года средний размер выданных автокредитов на новые машины и автомобили с пробегом составил рекордные 1,49 млн рублей, что на 2,5% больше, чем в июле текущего года (1,45 млн рублей). Этот показатель растет уже семь месяцев подряд, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным бюро, в прошлом месяце самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах зафиксирован в в Москве (1,99 млн рублей), Московской области (1,81 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,78 млн рублей), в Ханты-Мансийском АО (1,67 млн рублей) и Ленинградской области (1,66 млн рублей).

При этом самый высокий рост среднего чека отмечен в Омской области (+8,5%), Ханты-Мансийском АО (+7,4%), Иркутской области (+7,3%), Пермском крае (+6,4%) и Удмуртской Республике (+6,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за месяц показатель увеличился на 1,7% и 1,9% соответственно.

По сравнению с августом прошлого года средний чек автокредита вырос на 27,3% (его размер составлял 1,17 млн рублей). Всего за последний месяц лета текущего года было выдано 86,4 тыс. автокредитов (на 53,7% больше, чем в августе 2022 года). Это на 2% меньше, чем в июле, когда был отмечен наивысший показатель выдачи с начала 2022 года.

Ранее дилеры призвали россиян забыть о новых иномарках за 1 млн рублей.

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