Гоночный «КамАЗ» попал в ДТП в Татарстане

Гоночный автомобиль «КамАЗ» попал в ДТП на трассе в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал «Татмедиа», кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

ДТП произошло в районе села Белая Гора в Чистопольском районе республики. На кадрах видно, что на обочине стоит несколько гоночных грузовиков команды «КАМАЗ-Мастер», один из них поврежден. Также на видео попали полицейская машина и черный кроссовер, который в результате столкновения получил серьезные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется. Отмечается, что коллектив «КАМАЗ-Мастер» направлялся на соревнования по ралли-рейдам «Симбирский тракт», которые пройдут в Ульяновской области с 21 по 24 сентября.

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