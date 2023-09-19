Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Volkswagen представил кроссовер Tiguan нового поколения

Компания Volkswagen показала кроссовер Tiguan третьего поколения

close
100%
Volkswagen

Компания Volkswagen представила кроссовер Tiguan третьего поколения. Новинка поступит в продажу в первом квартале 2024 года, объявил немецкий автопроизводитель.

Новый Volkswagen Tiguan построен на платформе MQB evo, на которой базируются другие актуальные модели марки, в том числе Passat (B9), Tavendor и Talagon. Кроссовер получил гибридную систему, которая позволяет преодолеть около 100 км на электротяге, 20-дюймовые колеса и кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,28 (против 0,33 у модели второго поколения).

В моторную гамму вошли турбированные дизельные и бензиновые моторы, а также гибридные силовые установки. Новый Tiguan стал первой моделью на платформе MQB evo с матричными фарами нового поколения. Модель увеличилась в длину на 3 см по сравнению с кроссовером второго поколения, высота, ширина и колесная база не изменились. Объем багажного отделения увеличился на 37 литров (до 652 литров).

close
100%
Volkswagen

Tiguan получил улучшенную адаптивную подвеску, кресла с массажем и вентиляцией и ряд систем помощи водителю, включая ассистент смены полосы и функцию удаленной автоматической парковки при помощи смартфона. В салоне установлены цифровая приборная панель, проекционный дисплей и 15-дюймовый экран медиасистемы. Управление трансмиссией Tiguan перенесено на подрулевой переключатель (как у нового Passat и электрокаров линейки ID).

Ранее стало известно, что автомобили в России подорожают на 20% к концу 2023 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях