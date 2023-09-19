Volkswagen представил кроссовер Tiguan нового поколения

Компания Volkswagen представила кроссовер Tiguan третьего поколения. Новинка поступит в продажу в первом квартале 2024 года, объявил немецкий автопроизводитель.

Новый Volkswagen Tiguan построен на платформе MQB evo, на которой базируются другие актуальные модели марки, в том числе Passat (B9), Tavendor и Talagon. Кроссовер получил гибридную систему, которая позволяет преодолеть около 100 км на электротяге, 20-дюймовые колеса и кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,28 (против 0,33 у модели второго поколения).

В моторную гамму вошли турбированные дизельные и бензиновые моторы, а также гибридные силовые установки. Новый Tiguan стал первой моделью на платформе MQB evo с матричными фарами нового поколения. Модель увеличилась в длину на 3 см по сравнению с кроссовером второго поколения, высота, ширина и колесная база не изменились. Объем багажного отделения увеличился на 37 литров (до 652 литров).

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Tiguan получил улучшенную адаптивную подвеску, кресла с массажем и вентиляцией и ряд систем помощи водителю, включая ассистент смены полосы и функцию удаленной автоматической парковки при помощи смартфона. В салоне установлены цифровая приборная панель, проекционный дисплей и 15-дюймовый экран медиасистемы. Управление трансмиссией Tiguan перенесено на подрулевой переключатель (как у нового Passat и электрокаров линейки ID).

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