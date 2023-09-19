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Завод «Автотор» до конца года собирается выпустить пять новых моделей

Калининградский «Автотор» планирует выпускать 25 моделей авто в 2024 году

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Завод «Автотор»

Калининградский завод «Автотор» до конца 2023 года планирует довести число моделей собираемых автомобилей до 15, а в 2024 году — до 25. Об этом в интервью «Автостату» сообщил основатель и главный акционер «Автотора» Владимир Щербаков.

«Мы должны в этом году наладить сборку 15 моделей; пока поставили только 10 (с учетом коммерческих). В следующем году мы должны увеличить число моделей как минимум до 25, чтобы присутствовать на рынке практически во всех сегментах», — сказал Щербаков.

В частности, он напомнил о намерении «Автотора» в 2023 году выпустить пробную партию электромобилей собственной конструкции. Также Щербаков заявил о стремлении восстановить действующую на протяжении 25 лет бизнес-модель и роль завода как надежного производственного партнера.

Ранее стало известно, что доля китайских автомобилей среди поставляемых в Россию выросла до 92%.

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