Первый кроссовер Geely Zeekr X для Европы сошел с конвейера в Китае

Первая партия кроссоверов Geely Zeekr X, которые предназначены для продаж на европейском рынке, сошла с конвейера в воскресенье. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что первые автомобили будут проданы в Нидерландах и Швеции. Цена автомобиля составит €45 тыс. (4,6 млн рублей по текущему курсу на момент публикации). В Германии Geely Zeekr X появится во второй половине 2024 года. К 2026 году автомобили Zeekr представят в Норвегии, Дании и Франции.

Кроссовер Zeekr X построен на платформе Geely Sustainability Experience Architecture (SEA), на которой также базируется модель Smart #1. Длина новинки составляет 4450 мм, а колесной базы — 2750 мм. Zeekr X был спроектирован и разработан в Глобальном центре дизайна компании в Гетеборге, Швеция.

Автомобиль предлагается с одним электромотором на задней оси, мощность которого составляет 272 л.с., а также двумя (по одному на каждую ось). Во втором случае суммарная отдача силовой установки составляет 428 л.с. Запас хода — 560 и 512 км соответственно.

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи кроссовера Changan CS55 Plus 2024 модельного года.