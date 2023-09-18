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Два козла попрыгали на припаркованном автомобиле в Москве

В Бутово козлы устроили драку на капоте автомобиля

В московском районе Южное Бутово козы запрыгнули на белый Volkswagen Passat CC и подрались. Видео появилось в Telegram-канале »Москва на дорогах».

Судя по кадрам, одно из животных запрыгнуло на капот автомобиля и не давало другому козлу тоже залезть на машину. Пободавшись некоторое время, оба козла убежали. О том, какой ущерб нанесен автомобилю и обратился ли хозяин Volkswagen в полицию, не сообщается.

До этого козы повредили антигравийную пленку на автомобиле. По оценкам владельца машины, ее замена обойдется в 20 тыс. рублей.

Летом 2022 года жители Южного Бутово собирались писать коллективную жалобу на владельца коз. Животные гуляют сами по себе по улицам и портят автомобили.

Ранее сообщалось, что в Уфе пешеход увернулся от летящей в его сторону машины.

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