Нижнекамцы устроили драку на парковке

Драка молодых людей произошла на стоянке в Нижнекамске. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Отмечается, что инцидент произошел около многоэтажного дома по адресу Студенческая улица, 30. Судя по видео, в 23:07 на парковке появилась компания молодых людей и практически сразу началась драка. В конфликте принимали участие минимум 10 человек. Спустя некоторое время на парковку прибежали еще несколько мужчин и женщин и также ввязались в драку.

О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.

До этого в Бурятии дрифтеры станцевали народный танец вокруг полицейских во время задержания.

Кроме того, в Нижнем Новгороде сотрудник ДПС сбил подростка на патрульном автомобиле. После ДТП полицейский сообщил о происшествии в дежурную часть и вызвал на место медиков. Пострадавшего подростка госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Москве измазанный в крови водитель протаранил 10 автомобилей и сбежал.