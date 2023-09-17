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Нижнекамцы устроили драку на парковке

Массовая драка произошла на автостоянке в Нижнекамске

Драка молодых людей произошла на стоянке в Нижнекамске. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Отмечается, что инцидент произошел около многоэтажного дома по адресу Студенческая улица, 30. Судя по видео, в 23:07 на парковке появилась компания молодых людей и практически сразу началась драка. В конфликте принимали участие минимум 10 человек. Спустя некоторое время на парковку прибежали еще несколько мужчин и женщин и также ввязались в драку.

О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.

До этого в Бурятии дрифтеры станцевали народный танец вокруг полицейских во время задержания.

Кроме того, в Нижнем Новгороде сотрудник ДПС сбил подростка на патрульном автомобиле. После ДТП полицейский сообщил о происшествии в дежурную часть и вызвал на место медиков. Пострадавшего подростка госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Москве измазанный в крови водитель протаранил 10 автомобилей и сбежал.

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