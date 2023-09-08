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Стало известно, кому принадлежит Ferrari, которую разбили в Москве

Shot: разбитая в Москве Ferrari Portofino принадлежит семье блогерши Подлесных

Суперкар Ferrari Portofino, который попал в ДТП в центре Москвы сегодня ночью, принадлежит семье блогерши Марине Подлесных. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Авария произошла на Садово-Кудринской улице. В момент ДТП блогерша находилась на пассажирском сиденье Ferrari, а ее супруг Дмитрий был за рулем, говорится в сообщении. Водитель и пассажир отделались ушибами и испугом, помощь им оказали на месте.

Марина Подлесных зарабатывает на мотивационных книгах и организации конкурсов красоты. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) у нее около 1 млн подписчиков. У ее супруга несколько бизнесов: производство мебели, строительство и оптовая торговля.

По данным Telegram-канал Mash, в момент аварии Марины в автомобиле не было, поскольку она находилась не в России. В пассажирском кресле спорткара сидела 23-летняя девушка.

Согласно данным классифайдов, подержанные Ferrari Portofino сейчас стоят от 19 млн рублей, автомобили без пробега — 40 млн рублей.

Ранее в Москве водитель Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и скрылся.

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