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Дебютировала самая мощная версия Porsche Cayenne

Porsche представила Cayenne Turbo E-Hybrid

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Porsche

Компания Porsche представила самую мощную версию кроссовера Cayenne — Turbo E-Hybrid. Автомобиль получил силовую установку мощностью 729 л.с., сообщает Motor1.

Под капотом внедорожника 4,0-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом, который выдает 591 л.с. Он работает в паре с электромотором мощностью 174 л.с. Кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid также оснащен увеличенной тяговой батареей емкостью 25,9 кВтч, которая смонтирована под полом багажника.

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Porsche

В стандартное оснащение внедорожника входит адаптивная пневмоподвеска, кожаные кресла с регулировками в 18 направлениях. Также самый мощный Cayenne получил тормозные суппорты красного цвета и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Наряду с другими модификациями Cayenne 2024 модельного года, версия Turbo E-Hybrid получит обновленную панель приборов с изогнутым экраном и новый дисплей медиасистемы.

Мировые продажи Cayenne Turbo E-Hybrid начнутся во втором квартале 2024 года.

Ранее стало известно, что Renault выпустит новый компактный кроссовер для развивающихся стран.

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