На Украине депутаты предложили лишать прав водителей за дрифт

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о наказании для водителей за введение автомобиля в управляемый занос (дрифт). Об этом сообщает Telegram-канал «Укравтопром».

Законопроектом предлагается добавить новую статью 122-6 в Кодекс Украины об административных нарушениях, согласно которой за дрифт на дорогах предусмотрен штраф в размере 8,5 тыс. гривен (22 тыс. рублей).

В случае повторного правонарушения предусматривается увеличение штрафа до 17 тыс. гривен (44 тыс. гривен) и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года. О том, когда планируется рассмотреть законопроект, неизвестно.

Ранее автоэксперт Субботин поддержал отмену штрафов за отсутствие аптечки и огнетушителя в машинах.