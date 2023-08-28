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На Украине депутаты предложили лишать прав водителей за дрифт

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за дрифт

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Depositphotos

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о наказании для водителей за введение автомобиля в управляемый занос (дрифт). Об этом сообщает Telegram-канал «Укравтопром».

Законопроектом предлагается добавить новую статью 122-6 в Кодекс Украины об административных нарушениях, согласно которой за дрифт на дорогах предусмотрен штраф в размере 8,5 тыс. гривен (22 тыс. рублей).

В случае повторного правонарушения предусматривается увеличение штрафа до 17 тыс. гривен (44 тыс. гривен) и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года. О том, когда планируется рассмотреть законопроект, неизвестно.

Ранее автоэксперт Субботин поддержал отмену штрафов за отсутствие аптечки и огнетушителя в машинах.

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