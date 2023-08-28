Рабочие Hyundai в Корее готовят забастовку

Состоящие в профсоюзе работники автопроизводителя Hyundai в Корее добились разрешения на забастовку, что повышает вероятность проведения первой за пять лет стачки из-за низких зарплат. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении профсоюза Hyundai Motor сообщается, что Национальная комиссия по трудовым отношениям (правительственная организация, занимается в Южной Корее трудовыми спорами) расчистила путь для забастовки на заводах ведущего автопроизводителя страны. Комиссия признала, что в позициях руководства Hyundai и профсоюза есть большие различия.

Если забастовка состоится, это будет первая за пять лет такая акция, связанная с переговорами о размере зарплаты. Забастовка может принести Hyundai убыток в 1 трлн вон (71,5 млрд рублей) и привести к перебоям в поставках популярных моделей автомобилей Hyundai.

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