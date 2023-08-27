Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции произошло ДТП, пострадали 26 человек

TGRT Haber: 26 человек пострадали в ДТП с автобусом в Карамане в Турции

close
100%
tgrthaber.com.tr

В турецкой провинции Караман произошло ДТП с участием туристического автобуса. По данным телеканала TGRT Haber, 25 пассажиров и водитель получили ранения.

Уточняется, что трое из пострадавших в ДТП пассажиров доставлены в больницу в Эрменеке в состоянии, представляющем риск для жизни.

По данным телеканала, водитель автобуса потерял управление при попытке одолеть крутой подъем возле Культурного центра Сусакли Махаллеси Ахмета Келешоглу, после чего транспортное средство перевернулось во дворе одного из частных домов.

До этого в Калуге водитель без прав сбил 11 человек на остановке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 264 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчину арестовали на два месяца после того, как он дал признательные показания.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях