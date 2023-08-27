В Турции произошло ДТП, пострадали 26 человек

В турецкой провинции Караман произошло ДТП с участием туристического автобуса. По данным телеканала TGRT Haber, 25 пассажиров и водитель получили ранения.

Уточняется, что трое из пострадавших в ДТП пассажиров доставлены в больницу в Эрменеке в состоянии, представляющем риск для жизни.

По данным телеканала, водитель автобуса потерял управление при попытке одолеть крутой подъем возле Культурного центра Сусакли Махаллеси Ахмета Келешоглу, после чего транспортное средство перевернулось во дворе одного из частных домов.

До этого в Калуге водитель без прав сбил 11 человек на остановке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 264 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчину арестовали на два месяца после того, как он дал признательные показания.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.