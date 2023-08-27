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SAIC представил большой семейный минивэн

В Китае представили минивэн SAIC Maxus Dajia 7

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carnewschina.com

На автосалоне в китайском городе Чэду представлен большой семейный минивэн SAIC Maxus Dajia 7. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль построен на платформе E2, разработанной компаниями SAIC Motor и Contemporary Amperex Technology Co. (CATL ). Длина машины составляет 4907 мм, колесная база — 2975 мм. Минивэн будет выпускаться в 6- и 7-местном исполнении.

Новый SAIC Maxus Dajia 7 получил 245-сильный электродвигатель и аккумуляторную батарею емкостью 66 и 90 кВт.ч. Запас хода — от 525 до 605 км. Стоимость автомобиля составляет 260 тыс. юаней (3,5 млн рублей).

Ранее сообщалось, что автобренд Xpeng выпустит до 2025 года на рынок Китая шесть новых моделей.

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