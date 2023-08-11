Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестные разгромили автомобиль президента академии «Спартака»

Shot: из машины президента академии «Спартака» Сергея Родионова украли руль

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Неизвестные злоумышленники разгромили автомобиль BMW, принадлежащий президенту академии «Спартака» Сергею Родионову, сообщает Telegram-канал Shot.

Из машины выломано и украдено рулевое колесо стоимостью 150 тыс. рублей. Также злоумышленники попытались разобрать и унести детали передней панели автомобиля. Медиасистему и панель приборов они оставили в разбитом виде. В машине также находились дорогие очки, пропуск на стадион и аккредитация спортивного функционера. Точная сумма ущерба устанавливается.

Инцидент произошел в Москве на Верхней Красносельской улице. Родионов оставил там свой BMW вечером 9 августа. Утром он обнаружил, что заднее стекло машины разбито, а салон разгромлен. Мультимедийная панель машины лежала на сиденье в поврежденном виде.

Ранее в Кемеровской области полиция нашла водителя автобуса, который выстрелил в пассажира на остановке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях