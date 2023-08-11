Неизвестные разгромили автомобиль президента академии «Спартака»

Неизвестные злоумышленники разгромили автомобиль BMW, принадлежащий президенту академии «Спартака» Сергею Родионову, сообщает Telegram-канал Shot.

Из машины выломано и украдено рулевое колесо стоимостью 150 тыс. рублей. Также злоумышленники попытались разобрать и унести детали передней панели автомобиля. Медиасистему и панель приборов они оставили в разбитом виде. В машине также находились дорогие очки, пропуск на стадион и аккредитация спортивного функционера. Точная сумма ущерба устанавливается.

Инцидент произошел в Москве на Верхней Красносельской улице. Родионов оставил там свой BMW вечером 9 августа. Утром он обнаружил, что заднее стекло машины разбито, а салон разгромлен. Мультимедийная панель машины лежала на сиденье в поврежденном виде.

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