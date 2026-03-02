Трамп раскрыл, сколько времени США закладывали на ликвидацию руководства Ирана

Соединенные Штаты планировали устранить руководство Ирана за две-три недели, однако это удалось сделать за один день. Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью The Daily Telegraph.

«Мы предполагали, что на устранение части руководства потребуется две-три недели, однако ликвидировали все руководство за один день. Таким образом, операция была выполнена значительно раньше намеченного срока», — сказал Трамп.

Он напомнил, что изначально на операцию закладывалось четыре недели.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Рубио заявил, что американские военные не наносили удар по Хаменеи.