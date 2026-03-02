Размер шрифта
Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО

Путин: важно трудоустраивать ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым отметил важность трудоустройства ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, в Амурской области трудоустроены 65% ветеранов, возвращающихся из зоны СВО. Путин поблагодарил Орлова за работу с ветеранами, однако отметил, что «это не предел».

«Это очень важная задача. Но в целом это тренд положительный, и добиваетесь результатов, хороший пример для подражания и для других регионов», — подчеркнул президент.

В начале февраля глава Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в Подмосковье ввели 36 региональных мер поддержки бойцов военной спецоперации. В том числе ветеранам СВО помогают пройти обучение, найти работу, адаптироваться, получить протезы, выплаты и земельные участки.

Среди новых мер поддержки власти выделили выплаты на ремонт жилья в размере до 200 тыс. рублей, которые ввели в конце 2025 года. Получить их имеют право инвалиды, которые получили травму в зоне боевых действий. Кроме того, в регионе адаптировали более двухсот соцобъектов, а также дворы, подъезды в соответствии с нормами безбарьерной среды. Воробьев отметил, что вместе с тем важно обеспечить сопровождением каждого бойца, получившего тяжелое ранение и прошедшего реабилитацию.

Ранее Медведев призвал регионы предоставить меры поддержки участникам СВО через МФЦ.

 
