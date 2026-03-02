Путин и президент Эмиратов обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор и обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство WAM.

«Президенты России и ОАЭ призвали к незамедлительному прекращению военной эскалации, чтобы избежать разрастания конфликта в регионе, а также к возобладанию диалога, политических решений для различных проблем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе разговора обсуждалась тема ударов со стороны Ирана по территории ОАЭ и ряда арабских стран.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона находится в постоянном контакте с руководством Ирана и других государств, затронутых конфликтом.

Он также заявил, что Москва анализирует ситуацию на Ближнем Востоке и делает соответствующие выводы, однако продолжает работу в своих интересах. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, есть ли гарантия того, что США не поступят с Россией по аналогичному сценарию, как с Ираном.

Ранее востоковед оценил вероятность венесуэльского сценария в Иране.