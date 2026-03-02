Россиянам объяснили, как распознать симптомы оспы обезьян

Оспа обезьян может протекать как в легкой, бессимптомной форме, так и в тяжелой, основными признаками в начале болезни являются слабость, повышение температуры тела, головная и мышечная боли, вздутие лимфатических узлов. Об этом RuNews24.ru рассказала главный врач сети клиник «Инстамед», эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева.

По ее словам, через несколько дней после заражения у пациента появляется сыпь.

«Сыпь имеет достаточно характерный вид, может напоминать сыпь при ветряной оспе: сначала возникает пятно, затем на этом месте появляется пузырек с прозрачным содержимым, постепенно элементы сыпи становятся меньше», — уточнила Рублева.

Врач отметила, что от человека к человеку вирус передается при тесных физических контактах, через вещи, при манипуляциях, нарушающих целостность кожи. В легких случаях больным помогают постельный режим, обильное питье, жаропонижающее средство, антигистаминные препараты, в тяжелых — лечение проводится с помощью специфических противооспенных препаратов.

В пресс-службе Роспотребнадзора до этого сообщили, что самым распространенным путем передачи оспы обезьян является тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания.

Ранее сообщалось, что из Домодедовской больницы выписали последнего пациента с обезьяньей оспой.